Il nuovo manuale dell’attore regista e drammaturgo Massimo Tuccitto Cena con delitto – il gioco 7 storie e istruzioni per giocare

Massimo Tuccitto lavora come autore, regista, attore e marionettista presso il Teatro Alfeo di Siracusa; con la sua compagnia teatrale, inoltre, da piĂą di otto anni organizza delle intriganti cene con delitto, portando questo format in tutta Italia: dalla sua esperienza in questo campo è nato il suo primo manuale "Cena con delitto – il gioco. 7 storie e istruzioni per giocare", in cui i lettori possono mettersi nei panni di un Master per organizzare questi eventi con semplicitĂ e garanzia di successo. Massimo Tuccitto permette infatti anche a chi non ha esperienza in questo tipo di gioco di realizzare una cena con delitto che possa coinvolgere e far trascorrere una serata all'insegna del divertimento e del brivido; l'autore spiega infatti tutte le regole basilari, offre un ventaglio di sette storie pronte per essere giocate e le arricchisce con le mappe dei luoghi chiave delle vicende e con le schede dei personaggi, in cui vi è una piccola presentazione della figura in questione e i rapporti che aveva con la vittima e con gli altri sospettati.

