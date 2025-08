Il Nottingham fa la spesa in Serie A | dopo Ndoye altri 40 milioni

Continua la spesa del Nottingham Forest in Serie A: non solo Dan Ndoye, pronti altri 40 milioni per un altro giocatore L’ufficialitĂ di Dan Ndoye al Nottingham Forest è arrivata nelle scorse ore. Il giocatore svizzero passa a titolo definitivo in Premier League dal Bologna, dove ha disputato un’ultima stagione da vero protagonista. Dopo le voci circa un interesse da parte del campionato inglese nei confronti di Giorgio Scalvini, accostato nei giorni scorsi a un possibile approdo nella massima serie inglese vestendo la maglia del Chelsea, i l Nottingham Forest è vicinissimo a lasciare di nuovo il segno nel campionato italiano. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Il Nottingham fa la spesa in Serie A: dopo Ndoye altri 40 milioni

In questa notizia si parla di: nottingham - serie - ndoye - spesa

Colpo Bayern: preso Luis DĂ­az Valeva la spesa? Vai su Facebook

Napoli, sfuma Ndoye: ai dettagli il suo trasferimento; Calciomercato Bologna, dopo la cessione di Ndoye si apre il casting per le ali: i nomi della lista di Sartori e Di Vaio; Napoli, ecco la nuova offerta per Ndoye del Bologna: Grealish in Costiera Amalfitana.

Ndoye Nottingham Forest, adesso manca solo l’ufficialità: tutti i dettagli e le cifre del trasferimento - Ndoye Nottingham Forest | Dan Ndoye non andrà al Napoli, e così si conclude un’altra telenovela di calciomercato. Lo riporta informazione.it

Serie A, la Premier ti fa ricca: ha speso 180 milioni. E l'Arabia centra due colpi d'oro - Reijnders per 55 milioni è stato il colpo top degli inglesi in Italia Gli arabi hanno risposto con Retegui (68 milioni) e Theo (25). Riporta gazzetta.it