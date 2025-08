Il Napoli spinge per Guiterrez del Girona Ritorno di fiamma per Adeyemi

Dopo aver sistemato difesa e centrocampo, l’attenzione dei Campioni d’Italia si sposta ora sulle corsie laterali. Per la fascia sinistra il profilo che piace è quello di Miguel Guiterrez del Girona, e per questo il Napoli spinge con il club spagnolo per chiudere in fretta l’operazione. Come esterno d’attacco, invece, torna di modo quell’ Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, giĂ trattato lo scorso gennaio. I L NAPOLI SPINGE PER GUITERREZ: COSA MANCA I contatti tra i due club sono fitti e vanno avanti da giorni. Pare che il ds dei partenopei, Giovanni Manna, sia riuscito a trovare anche l’accordo con gli spagnoli sul valore del cartellino, circa 20 milioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Il Napoli spinge per Guiterrez del Girona. Ritorno di fiamma per Adeyemi

In questa notizia si parla di: napoli - spinge - guiterrez - girona

Napoli spinge per David. A centrocampo, proposto un quinquennale a 2,5 milioni a Florentino del Benfica - Il Napoli si sta iniziando a muovere sul mercato in vista della prossima stagione. Oltre al giĂ noto interesse per il centravanti Jonathan David del Lille, gli azzurri stanno sondando anche un nuovo centrocampista, tra cui Florentino Luis del Benfica.

Addio Anguissa? Il Napoli spinge per il sostituto: i dettagli - Sirene arabe Anguissa: il Napoli ha già individuato il profilo ideale per rimpiazzarlo. ­L’estate del Napoli si preannuncia rovente, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo.

David Inter, il Napoli adesso spinge: affare ben avviato! Svelata la posizione dei nerazzurri - di Redazione David Inter, il Napoli adesso spinge: affare ben avviato! Svelata la posizione dei nerazzurri nella corsa all’attaccante canadese.

Gutierrez, il Napoli va all'assalto: accordo con il Girona; CdS Campania - C'è l'accordo del Napoli col Girona. VARIABILE GUTIERREZ. L'identikit; GUTIERREZ, GAZZETTA CONFERMA: IL NAPOLI SPINGE, CHIUSURA VICINA CON IL GIRONA.

“CdS Campania” – C’è l’accordo del Napoli col Girona. “VARIABILE GUTIERREZ”. L’identikit - Miguel Gutierrez non è mai uscito dai radar del Napoli, semplicemente non era la priorità quando Manna ha avviato i contatti qualche mese fa. ilnapolionline.com scrive

Gutierrez, il Napoli va all'assalto: accordo con il Girona - I campioni d'Italia cambiano strategie: non un’ala pura ma un esterno sinistro a tutta fascia. Lo riporta msn.com