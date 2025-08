Il Napoli non molla Miretti | l’offerta di Manna alla Juve cifre e dettagli

Fabio Miretti resta nel mirino del Napoli: Giovanni Manna sta studiando l’offerta definitiva. Spunta cifre e dettagli della possibile operazione. Ci sono ancora diversi colpi che il Napoli dovrà chiudere per puntellare definitivamente la rosa a disposizione di Antonio Conte. Molto è già stato fatto, ma non è finita qui: le prossime settimane saranno decisive per provare ad aumentare ulteriormente il livello della rosa azzurra. Uno dei reparti sui quali Giovanni Manna si sta concentrando è senza dubbio il centrocampo: l’idea è quella di inserire un altro elemento, anche se bisognerà decidere che tipologia di calciatore si vorrà portare alla corte azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Napoli non molla Miretti: l’offerta di Manna alla Juve, cifre e dettagli

