I carabinieri di Meldola hanno arrestato un 52enne per aver violato la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto ai avvicinamento all'ex compagna e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati e l'obbligo di mantenere dalla stessa una distanza di almeno 500 metri. Si tratta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il mio ex mi ha aggredito, 52enne finisce in carcere: ha violato i provvedimenti del giudice.

