Il mio anno a Oxford spiegazione del finale | Jamie muore alla fine?

Il mio anno a Oxford è sull'omonimo romanzo e segue Anna De La Vega, una giovane donna che ha ricevuto un'offerta di lavoro da Goldman Sachs ma ha scelto di rimandarla di un anno per vivere la vita dei suoi sogni all'estero, nella Terra delle Delusioni, ovvero Oxford. Nel film, Anna decide di "divertirsi" un po' con il suo professore di inglese, Jamie Davenport. Non preoccupatevi, non c'è nessun segreto, visto che lui è solo un ricercatore che prende il posto del suo professore impegnato e pigro. Tutto sembra magico ed esattamente come Anna lo aveva sognato, ma tutte le cose belle finiscono, e per Anna finiscono.