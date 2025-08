Il mio amico pinguino | dal 11 settembre al cinema il film ispirato a una commovente storia vera

Jean Reno e Adriana Barraza sono i protagonisti de Il mio amico pinguino, il nuovo film diretto da David Schurmann e ispirato a un’incredibile storia vera che ha commosso il mondo intero. Un’avventura emozionante e profonda, in uscita nei cinema italiani l’11 settembre 2025 distribuita in esclusiva da Leone Film Group. Trailer italiano, poster ufficiale e materiali stampa disponibili. Guarda il trailer ufficiale in italiano Una storia vera di amicizia che supera ogni distanza. Basato su fatti realmente accaduti, Il mio amico pinguino racconta l’incontro tra un pinguino smarrito, DinDim, e un pescatore solitario, la cui vita cambia radicalmente dopo averlo salvato da una macchia di petrolio. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

