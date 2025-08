Il mercato comunale cade a pezzi | Dove finiscono i nostri soldi?

Sepolti dall'immondizia con i muri perimetrali pericolanti e gli impianti di luce e acqua potrebbero saltare da un momento all'altro. Sono le condizioni del Mercato comunale di via Metastasio, a Fuorigrotta, realizzato nel 2007 per sostituire il Canzanella. Gli oltre 300 commercianti puntano il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: mercato - comunale - cade - pezzi

Mercato San Severino, il Ministro Valditara ospite al teatro comunale - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sarà domani, giovedì 15 maggio, a Mercato San Severino per partecipare a un incontro pubblico dedicato alle riforme del sistema scolastico nazionale.

Chieti, lavori a piazza Garibaldi: il mercato del martedì si sposta alla Villa Comunale - In vista della riqualificazione di piazza Garibaldi, a partire da martedì prossimo il mercato settimanale verrà temporaneamente trasferito alla Villa Comunale.

Chieti, lavori a piazza Garibaldi: il mercato del martedì si sposta alla Villa Comunale - In vista della riqualificazione di piazza Garibaldi, a partire da martedì prossimo il mercato settimanale verrà temporaneamente trasferito alla Villa Comunale.

Ancora una volta, il Sindaco Tiktoker colpisce. Gualtieri si presenta in pompa magna al mercato di Casal Bertone, con il solito reel patinato, operai in posa e sorrisi da campagna elettorale. Tutto bello… per i social. Peccato che, finito il video, spariti tutti. Oper Vai su Facebook

Il mercato comunale cade a pezzi: Dove finiscono i nostri soldi?; Hotel studenteschi, l’ultima speculazione. Drogheranno il mercato dell’abitare in città ; Ex Manifattura a Bari, regna il degrado: «C’è la paura di lavorare».

"L’Annunziata cade a pezzi" - Il convento dell’Annunziata cade a pezzi e l’amministrazione in carica pare non faccia nulla per rimediare. Lo riporta msn.com

La Merenderia di Alghero cade a pezzi, Mulas: «Subito il bando per la ... - La Merenderia di Alghero cade a pezzi, Mulas: «Subito il bando per la gestione» L’esponente di maggioranza: «Non possiamo più permettere che un luogo che potrebbe rappresentare una risorsa ... Riporta unionesarda.it