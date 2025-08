Il mercato auto cala a luglio decrescita del 5,11% e prospettive negative

BOLOGNA (ITALPRESS) – In luglio sono state immatricolate in Italia 118.493 autovetture con un calo sullo stesso mese del 2024 del 5,11%. Il consuntivo dei primi sette mesi dell’anno chiude invece con un 973.396 immatricolazioni e con una contrazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 3,75%. Proiettando il risultato dei primi sette mesi sull’intero anno tenendo conto della stagionalitĂ degli acquisiti di auto, si ottiene un volume annuo di immatricolazioni per il 2025 di 1.456.070 con una contrazione rispetto al 2024 del 6,6% e una contrazione rispetto al livello ante-crisi (2019) di ben il 24% e quindi decisamente superiore all’analoga contrazione del mercato dell’Unione Europea che nel primo semestre di quest’anno ha chiuso con un calo delle immatricolazioni, rispetto al 2019, del 19,1%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il mercato auto cala a luglio, decrescita del 5,11% e prospettive negative; Auto, a luglio in Italia calo del 5%. E l’usato domina il mercato (81,2%); Mercato auto Italia -5,1 a luglio 2025: tutte le classifiche.

Mercato auto luglio: nuova flessione del 5,1% - Le emissioni medie di CO2 delle nuove immatricolazioni in luglio cedono il 5,1% a 113,3 g/Km e il 4,4% nei 7 mesi a 114,3 g/Km. Lo riporta ansa.it

Auto, mercato italiano in calo a luglio: -5,1%. Stellantis segna -12,1% e la cinese Byd supera Alfa Romeo - Stellantis perde quota (26%) mentre Byd vola nei veicoli a nuova energia e supera lo storico marchio italiano ... milanofinanza.it scrive