Il Martirio di Sant’Orsola di Caravaggio torna a Napoli alle Gallerie d’Italia

Nuovo allestimento per sala Gallerie d’Italia che lo ospita “Questa è casa di Caravaggio e noi sentiamo la responsabilitĂ di conservare quest’opera cosĂŹ significativa. L’abbiamo offerta ai visitatori di Palazzo Barberini, a Roma, e ora torniamo ad esporla al meglio qui a Napoli, per i napoletani e i turisti”. CosĂŹ Michele Coppola, executive director Arte, cultura e beni storici di Intesa Sanpaolo e direttore generale delle Gallerie d’Italia, ha presentato il ritorno nelle Gallerie, nel grande palazzo di via Toledo nel cuore di Napoli, del “Martirio di sant’Orsola” di Caravaggio. Il celebre quadro è stato protagonista a Roma, alle Gallerie Nazionali Barberini Corsini, tra il 6 marzo e il 20 luglio 2025, della mostra ‘Caravaggio 2025’, sostenuta da Intesa Sanpaolo: la piĂš importante rassegna realizzata nell’ambito del Giubileo, che ha registrato 450 mila visitatori, con tremila giornalisti accreditati da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: caravaggio - napoli - gallerie - italia

Rapina ufficio postale Napoli in via Caravaggio: polizia sul posto - Rapina questa mattina in un ufficio postale di Napoli, in via Caravaggio. Sul posto la polizia di Stato.

Napoli, tentata rapina nell'ufficio postale in via Caravaggio: banditi arrestati dalla polizia - Rapina questa mattina in un ufficio postale di Napoli, in via Caravaggio. Sul posto la polizia di Stato.

Napoli, rapina nell'ufficio postale in via Caravaggio: banditi arrestati dalla polizia - Rapina questa mattina in un ufficio postale di Napoli, in via Caravaggio. Sul posto la polizia di Stato.

Il "Martirio di S.Orsola" del Caravaggio torna a Gallerie d'Italia Napoli con 3 nuove figure e particolari inediti emersi dal restauro conservativo Vai su X

Gallerie d'Italia, il Caravaggio torna a Napoli: nuovo allestimento per il “Martirio di Sant'Orsola”; Gallerie d’Italia, rientra a Napoli (restaurato) Martirio di sant’Orsola di Caravaggio; Il Martirio di Sant’Orsola di Caravaggio torna a Napoli alle Gallerie d’Italia.

Gallerie d'Italia, il Caravaggio torna a Napoli: nuovo allestimento per il “Martirio di Sant'Orsola” - Da oggi il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, capolavoro della collezione di Intesa Sanpaolo, è nuovamente visitabile a Napoli presso il museo ... Scrive msn.com

Il 'Martirio di Sant'Orsola' di Caravaggio torna a Napoli - "Questa è casa di Caravaggio e noi sentiamo la responsabilità di conservare quest'opera così significativa. Riporta ansa.it