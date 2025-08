Il Marola vuole la sua stella Il borgo crede nei ragazzi | Pronti a battersi per il sogno

Il successo manca da nove anni. Nove, come i titoli che in quest'angolo del golfo hanno saputo conquistare con perseveranza e programmazione, superando anche le difficoltà dettate da un accesso al mare storicamente non dei più semplici. A Marola non si arrendono facilmente. Anzi, per il centesimo Palio del Golfo hanno pensato in grande, allestendo un equipaggio con cui puntare alla stella (il decimo successo; ndr) e presentandosi al via con ben tre equipaggi. La stagione delle prepalio ha regalato speranze, soprattutto nei Senior. "Grazie al Porto Venere, che ci ha prestato una delle loro barche, siamo riusciti ad allestire il terzo equipaggio – dice Andrea Buticchi, capoborgata del Marola –.

