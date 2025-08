Il Manchester United pensa a licenze da 4.600 euro solo per acquisire il diritto a fare l’abbonamento Daily Mail

Il Manchester United starebbe pensando ad un nuovo sistema per gli abbonamenti dei tifosi allo stadio: concedere le licenze ad personam per i posti a sedere. Ma solo per avere un diritto di prelazione ad acquistare un abbonamento. Il prezzo di tali licenze, inoltre, non è di quelli piĂą modici e ciò sta portando ad una protesta feroce da parte dei tifosi che sono insorti dopo aver saputo la notizia. A seguire quanto scritto dal Daily Mail. Il Manchester United valuta un sistema ad personam per lo stadio, i tifosi non ci stanno. “Secondo quanto appreso dal Mail Sport, i tifosi del Manchester United stanno pianificando ulteriori proteste contro la proprietĂ del club nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

