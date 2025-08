Il M5S accoglie i filo-Hamas in Parlamento. Vi spiego perché l'ospitata dell'Albanese è inopportuna.

Ospitare Francesca Albanese in Parlamento è stato un errore grave, imperdonabile, specialmente ora che l' antisemitismo ha rialzato la testa nel mondo. Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia, denuncia l’“assoluta inopportunità ” della presenza della relatrice speciale Onu alla Camera e al Senato, accusandola di parzialitĂ e silenzi su Hamas. Non a caso ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per chiedere quali iniziative il governo intenda intraprendere per evitare che si ripeta ancora in futuro. E - precisa a ilGiornale.it - non si tratta di libertĂ d’espressione, ma di far sì che le feroci tesi contro Israele e le ambiguitĂ pro-Pal non vengano veicolate nel cuore delle istituzioni del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

