Il look del giorno per un safari cittadino con la camicia con tasche

L a mia Africa. in cittĂ . La camicia con tasche multiple, dal taglio rigoroso e dai dettagli utility, è pronta per nuove avventure metropolitane. Non serve imbarcarsi per la Tanzania per indossarla: basta avere voglia di affrontare la giungla urbana con un’attitudine da esploratrice di tendenze. Pantaloni lunghi in estate: 5 modelli di tendenza X Estetica funzionale e glamour cittadino, con un tocco safari che non ha perso fascino nel tempo. L’ispirazione look fresca ma decisa dell’ Estate 2025, da copiare subito. Dove l’abbiamo giĂ vista. La camicia con tasche d’ispirazione safari è una diretta discendente della sahariana, indossata storicamente da esploratori e viaggiatori tra Africa e Medio Oriente. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il look del giorno, per un safari cittadino con la camicia con tasche

