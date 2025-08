Il Leoncavallo | | Sgombero? Qui a settembre la festa di Avs

Il Leoncavallo torna a farsi sentire. Lo fa all’indomani dell’incontro al Viminale tra il ministro Matteo Piantedosi e una delegazione di Fratelli d’Italia: gli esponenti lombardi del partito della premier Giorgia Meloni sono usciti con l’assicurazione che "sono pronti interventi concreti per il ripristino della legalità nell’area". Tradotto: il centro sociale verrà sgomberato a breve dall’ex cartiera di Greco, magari anche prima della prossima data per lo sfratto del 9 settembre. "Numerosi incontri si sono svolti in questi mesi con l’amministrazione comunale per identificare soluzioni e percorsi alternativi – ricostruiscono dal Leonka –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Leoncavallo:: "Sgombero?. Qui a settembre la festa di Avs"

In questa notizia si parla di: leoncavallo - settembre - sgombero - festa

Leoncavallo, rinviato ancora lo sfratto al 9 settembre: “Apriremo una raccolta fondi per la nuova sede” - Lo sgombero del Leoncavallo è stato rinviato ancora una volta, la nuova data è il 9 settembre. Intanto, le associazione sono in trattativa con il Comune di Milano per l'ottenimento di una nuova sede in via San Dionigi, in zona Porto di Mare, e hanno annunciato l'apertura di una raccolta fondi per finanziare i lavori.

Milano, sgombero del Leoncavallo rinviato al 9 settembre: proprietari chiedono forza pubblica - È stato rinviato al 9 settembre lo sgombero dello spazio sociale autogestito del Leoncavallo. L’ufficiale giudiziario si è presentato questa mattina nel complesso di via Watteau poco dopo le 10.

Il Leoncavallo:: Sgombero?. Qui a settembre la festa di Avs; Milano, sgombero del Leoncavallo rinviato al 9 settembre: proprietari chiedono forza pubblica; Sgombero Leoncavallo: rinviato al 9 settembre tra richieste di Forza Pubblica e tensione crescente.

A Milano rinviato al 9 settembre lo sgombero del Leoncavallo - Nuovo, ennesimo rinvio dello sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano. Scrive ansa.it

Leoncavallo, sgombero rinviato al 9 settembre: stamattina in cento al presidio contro lo sfratto - I militanti attendono la conclusione delle trattative col Comune per la nuova sede in via San Dionigi. Segnala milano.repubblica.it