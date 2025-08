Nel silenzio dell’estate ferrarese, la macchina amministrativa non si ferma. Ieri mattina si è riunita la Conferenza degli Enti della Provincia di Ferrara per un passaggio istituzionale cruciale: la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di Acer, l’azienda pubblica che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale sul territorio. All’unanimità , con una compattezza che oggi fa notizia, è stato designato come nuovo presidente Massimiliano Guerzoni, che succede a Daniele Palombo. Al suo fianco, in qualità di consiglieri, Sabrina Cherubini e Gianpaolo Zurma. Un equilibrio tra continuità e rinnovamento, nella consapevolezza che le sfide abitative – sempre più complesse e intersecate con le fragilità sociali – richiedano un approccio solido e condiviso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il leghista Guerzoni nuovo presidente di Acer