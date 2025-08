Il Gruppo Vandelli torna in gradinata sud Canterà insieme alle Teste Quadre

In attesa di capire quali sviluppi societari potranno effettivamente esserci, la notizia più bella di questo periodo arriva senza dubbio dai tifosi e in particolare dal ‘ Gruppo Vandelli ’ che – attraverso un comunicato – ha un ufficializzato il ritorno nella storica Curva Sud, al fianco delle Teste Quadre e di tutti gli altri appassionati granata. "Il prossimo campionato il nostro Gruppo, in accordo con i ragazzi delle Teste Quadre, si riposizionerà nuovamente in Curva Sud. Torneremo su quegli stessi gradoni, ubicati al di sopra della transenna che divide orizzontalmente la Curva, da noi occupati ininterrottamente per 20 anni e lasciati 15 anni fa per trasferirci nel settore ‘Distinti’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

