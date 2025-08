Il grande giorno dei dazi con gli USA | via all’aliquota del 15 per cento Bruxelles continua a trattare per il settore farmaceutico e gli alcolici

Oggi 1° agosto scattano i dazi tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, con l’aliquota flat del 15 per cento per quasi tutto l’export Ue, alcolici compresi. Quanto stabilito a Turnberry però, sottolineano i giornali di oggi, ancora non. è “nero su bianco” in una dichiarazione congiunta. E anche se quel testo, che potrebbe arrivare tra settimane, non ha un «valore giuridico vincolante», per Bruxelles, ancora qualche preoccupazione resta. Per esempio, il Messaggero, oggi riporta cosa ritiene che Bruxelles si aspetta dal settore farmaceutico: i dazi rimarranno a zero sui medicinali ancora per una settimana, salvo passare al 15% quando il dipartimento del Commercio USA dichiarerĂ chiusa l’indagine settoriale in merito. 🔗 Leggi su Open.online

