Il grande dilemma Thomas Ceccon | dorso o farfalla nella 4×100 mista? Rebus per l’Italia

Cesare Butini e il suo staff dovranno sfogliare la margherita per la composizione della 4Ă—100 mista maschile nell’ultimo giorno dei Mondiali 2025 di nuoto. Una specialitĂ che nel tempo è sempre stata complicata da rendere competitiva nel Bel Paese, con alcune bellissime eccezioni come nei Giochi di Tokyo (bronzo olimpico) e nei Mondiali del 2022 a Budapest (oro davanti agli USA). Ci si trova davanti a una scelta perchĂ© la compagine nostrana può contare su un atleta come Thomas Ceccon in grado di andare molto forte sia nel dorso che a farfalla, cosa che si è confermata quest’oggi con l’impressionante prestazione del campione vicentino nelle due vasche del delfino, stabilendo il nuovo record italiano di 50. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il grande dilemma Thomas Ceccon: dorso o farfalla nella 4Ă—100 mista? Rebus per l’Italia

In questa notizia si parla di: thomas - ceccon - dorso - mista

