Il Golfo come un set L’album dei ricordi di un’edizione tutta da incorniciare

L’anno del centenario del Palio del Golfo è anche un album da sfogliare, pagina dopo pagina. Un concentrato di emozioni rimaste impresse nell’obiettivo di macchine fotografiche e smartphone. I ’set’ sono stati tanti e scenografici. E altrettanti si imporranno nei prossimi giorni. Soltanto per citarne alcuni: il profilo inconfondibile di Nave Vespucci di rientro dal tour mondiale che si staglia all’orizzonte, di fianco al massiccio di Torre Scola. Le atmosfere in chiaro scuro del ’Simon Boccanegra’, l’opera lirica di Verdi andata in scena sul Molo Italia. I colori psichedelici dello show ’Water, Lights & Drones’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

