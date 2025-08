Il giro di Montisola a nuoto Daniele e Fabio in aiuto dello sport senza barriere

Una lunga nuotata, secondo una traiettoria ispirata all’arte, al Terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto, attorno a Montisola, per uno scopo benefico: rendere lo sport accessibile a tutti. Sono tanti gli ingredienti dell’impresa che Daniele Pasinelli, originario di Paderno Franciacorta, e Fabio Mattei, di Lumezzane, si apprestano a compiere nella giornata di oggi. Conosciutisi in A2A, dove lavorano, da un paio di anni hanno iniziato a condividere insieme la passione per lo sport, in particolare il triathlon. Insieme, hanno già compiuto a nuoto il giro di Montisola lo scorso anno. Oggi lo ripeteranno, con qualche variante, per una causa nobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il giro di Montisola a nuoto. Daniele e Fabio in aiuto dello sport “senza barriere“

