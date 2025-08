Il giro del mondo di Cajuste sta per finire il ritorno all’Ipswich è sempre più concreto Pedullà

Il Napoli continua a lavorare anche sul mercato in uscita. E tra gli esuberi che circolano in casa azzurra c’è sicuramente Jens Cajuste. Il centrocampista svedese era stato accostato al Besiktas e all’Arabia Saudita, ma probabilmente il suo futuro sarà ancora tra le fila dell’Ipswich Town, club inglese in cui ha militato lo scorso anno in prestito. A riferirlo è l’esperto Alfredo Pedullà. Le ultime sul futuro di Cajuste. Ecco quanto scrive il giornalista sul proprio sito ufficiale: “A Jens Cajuste hanno fatto fare il giro del mondo, attribuendogli destinazioni improbabili e traiettorie molto complicate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il “giro del mondo” di Cajuste sta per finire, il ritorno all’Ipswich è sempre più concreto (Pedullà)

In questa notizia si parla di: cajuste - ipswich - pedullà - giro

L’Ipswich vuole acquistare Jens Cajuste: servono almeno 7 milioni di euro - In attesa di ufficializzare i primi colpi del mercato estivo, prima di tutti quello ormai ai dettagli di Kevin De Bruyne, il Napoli è al lavoro per sfoltire la rosa e cercare di piazzare gli esuberi che non troveranno spazio nella rosa che Antonio Conte avrà a disposizione per la prossima stagione: fare bene in […] L'articolo L’Ipswich vuole acquistare Jens Cajuste: servono almeno 7 milioni di euro proviene da DailyNews24.

Napoli, Cajuste verso la Turchia: sfuma il ritorno all’Ipswich Town - Ol Napoli fissa il prezzo per lo svedese, la situazione tra azzurri e turchi: i dettagli. Se da un lato quello in entrata è chiaramente il mercato che gode maggiormente dei riflettori, quello in uscita è altrettanto attivo importante per il Napol i.

Pedullà: “A Jens Cajuste hanno fatto fare il giro del mondo, attribuendogli destinazioni improbabili e traiettorie molto complicate. Nelle ultime settimane ci ha provato il Besiktas, senza grandi riscontri, ma proprio in quei giorni (era il 7 luglio) vi avevamo raccont Vai su X

Il giro del mondo di Cajuste sta per finire, il ritorno all'Ipswich è sempre più concreto (Pedullà); Pedullà: Cajuste all'Ipswich, soluzione concreta: la richiesta del Napoli; Pedullà: Cajuste fugge al Napoli per Ipswich, la richiesta che fa discutere.