Il giorno più brutto della mia vita Il racconto di Eleonora Boi dopo l' attacco dello squalo

Eleonora Boi torna a postare su Instagram per rassicurare i fan e raccontare ciò che le è accaduto sulla spiaggia di Isla Verde, a Porto Rico. Nella giornata di ieri - giovedì 31 luglio - la giornalista italiana, moglie del cestista Danilo Gallinari, è stata attaccata da uno squalo, che l'ha morsa a un gamba. La 39enne, fra l'altro incinta, è stata medicata sul posto e poi accompagnata al Centro Medico Rio Piedras. Tantissima la preoccupazione per le sue condizioni di salute, anche se è stato subito detto che non si trattava di nulla di troppo grave. "Little mermaid from Sardinia 1 Baby tiburón de Puerto Rico 0", scrive la Boi nel post pubblicato su Instagram insieme a una foto dove fa una smorfia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il giorno più brutto della mia vita". Il racconto di Eleonora Boi dopo l'attacco dello squalo

In questa notizia si parla di: squalo - eleonora - giorno - brutto

Eleonora Boi, moglie di Gallinari, morsa da uno squalo a Porto Rico - Eleonora Boi, moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, al momento in forze ai Vaqueros de Bayamón, è stata morta da uno squalo a Porto Rico.

Eleonora Boi morsa da uno squalo: la giornalista sportiva e moglie di Gallinari è ricoverata in ospedale - Eleonora Boi, nota giornalista sportiva e moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, è stata morsa da uno squalo a Porto Rico, il Paese dove vive insieme al marito che al momento gioca per i Vaqueros de Bayamón.

Eleonora Boi incinta morsa da uno squalo, paura per la moglie di Danilo Gallinari in vacanza a Porto Rico - Paura per Eleonora Boi e Danilo Gallinari in vacanza a Porto Rico. La giornalista incinta, moglie del noto giocatore di basket, è stata attaccata e morsa improvvisamente alla coscia da uno squalo.

Eleonora Boi morsa da uno squalo, il messaggio sui social: «Il giorno più brutto della mia vita» La giornalista cagliaritana, moglie del cestista Danilo Gallinari, racconta la grande paura in Porto Rico: «Aveva ragione mia nonna Lella quando diceva “su mari est Vai su Facebook

AGGREDITA DA UNO SQUALO «Il giorno più brutto della mia vita. Fortunatamente stiamo bene». Eleonora Boi, moglie di Danilo Gallinari, rassicura su Instagram: «L’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato b Vai su X

Eleonora Boi dopo l'attacco dello squalo: «Il giorno più brutto della mia vita. Azzannata a riva in mezzo alla folla». Come sta; Eleonora Boi attaccata dallo squalo, il post e la foto dall'ospedale; Eleonora Boi attaccata dallo squalo: “Il giorno più brutto della mia vita (da Fantozzi), io e mio figlio stiamo bene”.

Eleonora Boi dopo l'attacco dello squalo: «Il giorno più brutto della mia vita. Azzannata a riva in mezzo alla folla». Come sta - Eleonora Boi torna sui social per la prima volta dopo l'incidente in Porto Rico, dove è stata aggredita da uno squalo mentre ... Lo riporta ilgazzettino.it

Eleonora Boi attaccata da uno squalo a Porto Rico: “Il giorno più brutto della mia vita”, come sta la moglie di Danilo Gallinari - Paura per la giornalista sportiva Eleonora Boi, moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, attaccata da uno squalo a Porto Rico. Riporta notizie.it