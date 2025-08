Il giorno in cui l’aria diventò una scoperta scientifica ma nessuno capì quanto fosse epocale

Si celebra oggi un anniversario silenzioso: quello del 1° agosto 1774, quando fu ufficialmente riconosciuto l’ossigeno, l’elemento che dà vita al nostro mondo. Questa scoperta, la cui paternità è contesa tra alcune delle menti più brillanti del XVIII secolo, non è solo un capitolo di chimica, ma una rivoluzione che ha cambiato il nostro modo di comprendere la natura. Da alchimisti curiosi a scienziati illuminati, la storia dell’ossigeno è un intreccio di esperimenti, rivalità e intuizioni geniali. L’ossigeno, il gas che costituisce il 21% dell’atmosfera terrestre, non fu “scoperto” da una sola persona, ma da un trio di scienziati che, ciascuno a suo modo, ne svelarono i segreti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il giorno in cui l’aria diventò una scoperta scientifica (ma nessuno capì quanto fosse epocale)

In questa notizia si parla di: scoperta - giorno - aria - diventò

I diritti umani e il Giubileo: un giorno di scoperta e ispirazione progetto del Liceo Copernico a Roma - Il 2 maggio 2025, a Roma, si è tenuto un incontro per il concorso “Un Corto per i Diritti Umani 2024-2025”, organizzato dall’Organizzazione per i Diritti Umani e la Tolleranza ETS, in collaborazione con “Gioventù per i Diritti Umani”.

Mamma e papà alla scoperta del nido d’infanzia “Maria Immacolata” con l’open day immersivo di un giorno - Curiosare in cucina, spiare le maestre al lavoro, controllare gli spazi dedicati ai bambini. È quanto si propone l’open day immersivo al nido d’infanzia “Maria Immacolata” di Petrignano di Assisi, con una giornata appositamente per mamma e papà interessati all’iscrizione per l’anno educativo.

Un giorno al Giro d'Italia: il percorso fatto in auto, un viaggio alla scoperta dello sport e delle eccellenze italiane - Ci sono tanti modi per seguire la corsa rosa che in queste settimane attraversa l'Italia. Il più faticoso è da ciclisti e bisogna essere professionisti.