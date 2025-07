Il Giappone colora il centro di Ferrara | apre nuovo negozio di prodotti ‘adorabili’

Il mondo del Giappone sbarca a Ferrara. E un’altra vetrina del centro storico torna ad illuminarsi. Anzi, a colorarsi. Venerdì 1 agosto, infatti, inaugura un nuovo spazio commerciale, interamente dedicato ai prodotti dell’estremo Oriente: in via San Romano 67, apre i battenti un luogo decisamente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: giappone - centro - ferrara - apre

Giappone, elezioni cruciali e immigrazione al centro del dibattito politico - Per la prima volta nella storia recente delle elezioni in Giappone, il tema dell’immigrazione è diventato centrale nella campagna elettorale per il rinnovo della Camera dei consiglieri, la camera alta della Dieta.

Il Giappone colora il centro di Ferrara: apre nuovo negozio di prodotti ‘adorabili’; Da Ferrara al Giappone, il Castello protagonista di un documentario della tv nipponica; A Ferrara apre un nuovo centro culturale: la biblioteca popolare Giardino.

Giappone apre riserve di riso per arginare impennata dei prezzi - Giappone apre riserve di riso per arginare impennata dei prezzi L'aumento ha avuto un impatto significativo su vita persone ROMA, 14 febbraio 2025, 15:27 Redazione ANSA ... Da ansa.it