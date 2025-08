Il Genoa rifiuta l’abbonamento all’ex presidente Zangrillo Lui denuncia | Mi hanno definito persona non gradita

Lo hanno definito “ persona non gradita “, una locuzione molto diffusa in un periodo segnato da delicatissimi rapporti diplomatici. In questo caso, però, la geopolitica non c’entra. Si tratta, infatti, soltanto di una questione di pallone. Eppure è questa la locuzione usata dai dipendenti del Genoa per giustificare il diniego opposto ad Alberto Zangrillo, storico tifoso del Grifone e presidente della societĂ rossoblĂą tra il 2021 e il 2024. Primario del San Raffaele di Milano, storico medico personale di Silvio Berlusconi, Zangrillo si era recato al ticket office del Porto Antico, nella cittĂ ligure, per sottoscrivere un abbonamento stagionale, ma si è visto rifiutare la richiesta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Genoa rifiuta l’abbonamento all’ex presidente Zangrillo. Lui denuncia: “Mi hanno definito persona non gradita”

