Il Genoa nega l'abbonamento all'ex presidente Zangrillo che denuncia | Mi sono sentito umiliato

Alberto Zangrillo ha presentato un esposto in Procura perchĂ© il Genoa gli ha negato la possibilitĂ di fare l'abbonamento: "Mi sono sentito umiliato, ho provato vergogna per il mio povero Genoa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

VIDEO | Genoa, giocatori telefonano a tifosi: "Ma tu l'hai fatto l'abbonamento?" - Divertente iniziativa del Genoa per convincere chi ancora non ha rinnovato l'abbonamento per la stagione 2025/2026.

Genoa, i giocatori telefonano ai tifosi: “Hai fatto l’abbonamento?” | VIDEO - Stefano Sabelli, Ruslan Malinovskyi e Vitinha, giocatori del Genoa, hanno incentivato così i tifosi rossoblu a fare l'abbonamento.

#Genoa, scoppia il caso #Zangrillo: il Grifone gli rifiuta l'abbonamento, lui denuncia. Il club rossoblĂą ha respinto la richiesta di tessera annuale dell'ex presidente (e del figlio), sono persone non gradite. Il motivo? La vicinanza del professore all'ex dirigenza Vai su X

