Il Galatasaray fa muro per il centravanti Morata torna in Spagna e aspetta Ivanovic l’alternativa del Como

Dopo il successo nella Como Cup, la formazione lariana è da due giorni a Marbella per continuare la preparazione, che durerà due settimane e vedrà anche due amichevoli contro il Betis Siviglia a Cadice il 6 agosto e il trofeo Gamper, contro il Barcellona, il 10 agosto. Ma il mercato del Como non è fermo. Si attende un'evoluzione della situazione di Alvaro Morata, che non è più nel ritiro del Galatasaray, ma è tornato a casa in Spagna in attesa di avere il via libera per recarsi a Marbella. La sua situazione contrattuale è complicata, visto che è ancora legato fino al 1° gennaio 2026 alla squadra turca, per il prestito concesso dal Milan.

Icardi Como: Fabregas smentisce, ma i lombardi trattano i gran segreto per l'attaccante del Galatasaray - Icardi Como, nonostante le parole di Fabregas i lombardi provano a lavorare sotto-traccia per il riuscire a comprare l'ex attaccante dell'Inter Nonostante le parole di Fabregas abbiano fatto presagire altri obiettivi di mercato per il Como, dall'altra parte Mauro Icardi rimane sempre un grande pallino per la squadra lombarda: un misto di talento, esperienza e […]

Milan, Morata non si presenta all'allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como

Morata vuole cambiare di nuovo: contatti per l'addio al Galatasaray. Tra Como e fattore Allegri, cosa filtra - Alvaro Morata è un giocatore forte, generoso ma anche in perenne ricerca di nuovi stimoli. Nella sua lunga e luminosa carriera ha cambiato maglie.

Alvaro Morata non si è presentato all'allenamento di oggi. Il giocatore non è tornato dalla Spagna. Morata vuole che l'offerta del Como venga accettata. Il Galatasaray, nel frattempo, ha chiesto 6 milioni di euro per consentire a Morata di andarsene

Como e Milan hanno già un accordo, ma Morata è stato bloccato dal Galatasaray

Morata vuole il Como: lo spagnolo è pronto a forzare l'addio con il Galatasaray; Morata come Jashari: Alvaro non si presenta all'allenamento, rottura con il Galatasaray; Dalla Spagna: la richiesta del Galatasaray per liberare Morata è di almeno 8 milioni di euro. Tensione tra le parti.

Il caso Morata: il Galatasaray fa arrabbiare Milan e Como. Cosa c'è dietro - L'atteggiamento dei turchi rischia di calpestare le norme internazionali sui trasferimenti.

Morata, scoppia il caso: "prigioniero" del Galatasaray, Milan e Como su tutte le furie - Le vie del calciomercato sono infinite, in particolare quando ci sono più attori coinvolti, in particolare se tra questi c'è un club come il Galatasaray.