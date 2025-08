Il futuro dell’ospedale San Bartolomeo Reparto di Rianimazione ‘subito assunzioni’

Sarzana, 1 agosto 2025 – “Servono urgentemente assunzioni nella sanità spezzina, per non rendere inutili anche quegli investimenti, nelle strutture, che sono stati resi possibili dai fondi Pnrr ”. L’appello, perentorio, arriva dal segretario ligure e consigliere regionale del Pd, Davide Natale, che, attraverso una nota stampa, dichiara la sua precisa intenzione di interrogare a stretto giro la giunta regionale, al fine di comprenderne meglio i disegni e le intenzioni, con particolare riguardo all’investimento fatto (si tratta di circa 900mila euro) per riaprire e potenziare il reparto di rianimazione dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il futuro dell’ospedale San Bartolomeo. Reparto di Rianimazione, ‘subito assunzioni’

