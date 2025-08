Il futuro delle edicole La Giunta incontra gli operatori del settore | Pronti a fare squadra

Un’occasione utile di confronto e dialogo per condividere possibili iniziative a sostegno della categoria, riconoscendo alle edicole un ruolo importante di presidio, informazione e servizio sul territorio. È questo lo spirito che ha animato l’incontro dell’altro giorno in Municipio tra il sindaco Marco Panieri, l’assessore Pierangelo Raffini (Commercio) e gli operatori delle edicole della città . Al termine del faccia a faccia, il Comune fa sapere che "è allo studio dell’Amministrazione uno specifico piano di sostegno con azioni e provvedimenti" per le edicole. In questo senso, va ricordata la recente approvazione, da parte del Consiglio comunale, della delibera che le autorizza al commercio di vicinato non alimentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

