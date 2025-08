Il futuro dell’AI | ecco le prossime rivoluzioni tecnologiche

(Adnkronos) – La Chinese Academy of Engineering (CAE) ha pubblicato un'analisi approfondita sulle tecnologie destinate a guidare il progresso dell'intelligenza artificiale e dell'ingegneria dell'informazione nei prossimi cinque o dieci anni. L'elenco, che comprende quasi 300 tecnologie suddivise in tre categorie, si propone di orientare la comprensione pubblica e fornire una base strategica per i futuri . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com