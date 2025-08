Iddo Netanyahu, lei ha 73 anni, ha combattuto nella guerra dello Yom Kippur quando ne aveva venti. Cosa c'è di diverso a Gaza? "È molto diverso dal '73. A Gaza, la guerra urbana è densa e ci sono centinaia di chilometri di tunnel sotterranei, da cui Hamas lancia i suoi attacchi. Li hanno costruiti intenzionalmente sotto case, scuole, ospedali e moschee. Dal loro punto di vista, più civili muoiono, meglio è per la loro propaganda". Lei è un medico, scrittore e drammaturgo, prima di essere il fratello del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Se dovesse portare questo conflitto sul palco, come lo racconterebbe? "Forse mi concentrerei sul tema dell'ipocrisia in Occidente, su come critica un Paese per aver osato combattere e distruggere un'organizzazione terroristica omicida dopo che uomini, donne e bambini di quel Paese sono stati massacrati nei modi più orribili immaginabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il fratello di Netanyahu: noi sconfitti sulla propaganda