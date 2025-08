Il filo che lega sindemia, guerre e capitalismo delle emergenze.

di Sara Gandini e Paolo Bartolini La pandemiasindemia è finita il giorno in cui è iniziata la guerra in Ucraina. E quest’ultima ha perso di interesse quando è iniziata quella a Gaza. Il capitalismo delle emergenze agisce nel mezzo del caos che i suoi stessi agenti provocano e chi governa può prendere misure altrimenti inaccettabili grazie alla propaganda delle emergenze. Come sarebbe, del resto, giustificabile la politica di riarmo europeo dopo una pandemia che ha mostrato la drammatica crisi del sistema sanitario pubblico? E così ora i tagli al welfare non fanno scandalo, nonostante solo pochi mesi fa si accettassero la sorveglianza autoritaria dei coprifuoco, i dispositivi insensati e discriminanti (come il green pass e l’obbligo vaccinale) e l’infinita didattica a distanza mentre si tenevano chiusi in casa bambini e adolescenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

