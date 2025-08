Il figlio del portiere del Bayern Sven Ulreich morto a 6 anni | Se n' è andato dopo una lunga e grave malattia profonda tristezza

Terribile lutto per Sven Ulreich: il figlio del portiere 36enne del Bayern Monaco è morto a 6 anni "dopo una lunga e grave malattia". Il calciatore del club tedesco non ha però reso noto di cosa fosse malato il piccolo Len Il figlio del portiere del Bayern Monaco Sven Ulreich è morto a 6 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il figlio del portiere del Bayern Sven Ulreich morto a 6 anni: "Se n'è andato dopo una lunga e grave malattia, profonda tristezza"

In questa notizia si parla di: figlio - portiere - bayern - sven

Il figlio fa la chemio, Julio Sergio si rade la testa con lui: il gesto d'amore dell'ex portiere della Roma - Non perde mai il sorriso anche nei momenti più bui Julio Sergio, che da anni accompagna il figlio nella durissima lotta contro un tumore: anche nell'ultima circostanza, l'ex portiere giallorosso ha mostrato tutta la forza e la positività necessarie per sostenere Enzo in una fase molto delicata del suo percorso di guarigione, alla vigilia di un nuovo ciclo di chemioterapia, con la speranza che possano esserci finalmente dei risvolti positivi per la salute del suo ragazzo.

L’ex portiere della Roma, Julio Sergio, si è rasato i capelli insieme al figlio Enzo di 15 anni in lotta contro un tumore cerebrale - P arare i colpi della vita con un sorriso e tanto amore. Così Julio Sergio – ex portiere brasiliano della Roma – ha deciso di affrontare il tumore del figlio Enzo.

Il gesto bellissimo di Julio Sergio: l’ex-portiere della Roma si rasa i capelli insieme al figlio malato di tumore - Suo figlio Enzo dovrà affrontare un’altra serie di cure. Il video in cui un barbiere taglia a entrambi i capelli in contemporanea è diventato virale

Un'altra terribile notizia. Grave lutto in casa Bayern Monaco. E’ morto all’età di 6 anni, dopo una lunga malattia, il figlio del portiere Sven Ulreich. Si chiamava Len. A rendere nota la notizia, attraverso i suoi profili social, è stato lo stesso Ulreich, che ha pubblica Vai su Facebook

Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia di Sven Ulreich. Con una nota pubblicata sui propri canali social, il portiere del Bayern Monaco ha annunciato la morte del figlio Len, scomparso a 6 anni poche settimane fa a causa di una lunga e grave malattia. «È co Vai su X

Bayern Monaco, morto a 6 anni il figlio del portiere Sven Ulreich; È morto il figlio di Sven Ulreich: aveva 6 anni. Il dolore del portiere del Bayern Monaco; Sven Ulreich, morto a 6 anni il figlio del portiere del Bayern Monaco. «Lunga e grave malattia».

Sven Ulreich, morto a 6 anni il figlio del portiere del Bayern Monaco. «Lunga e grave malattia» - Sven Ulreich, secondo portiere del Bayern Monaco, ha perso suo figlio Len. Secondo msn.com

Tragedia per Sven Ulreich, il portiere del Bayern annuncia la morte del figlio di 6 anni - Il vice di Neuer ha infatti confermato via social che il piccolo Len, a causa di una grave malattia, è morto ad appena 6 anni ... Da msn.com