Il festival della cucina argentina con musica e birra fresca

Da mercoledì 30 luglio a domenica 3 agosto presso il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano si svolge l'evento ‘Braceria Argentina’, festival gastronomico dedicato a sapori e profumi argentini.Il festivalProtagonisti della cinque giorni, numerosi piatti tipici della cucina argentina: carne e verdure. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Presentata alla Camera l’XI edizione del Mate Festival di Lungro: identità , cultura e radici tra Calabria e Argentina - Si è svolta presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la presentazione dell’undicesima edizione del Mate Festival di Lungro, in programma dal 29 luglio al 1° agosto 2025 nel cuore del centro arbëresh del Pollino, in provincia di Cosenza.

Italia Green Film Festival, premiazione all’Argentina con Tornatore, Fuksas e Placido - Italia Green Film Festival, cerimonia di premiazione al Teatro Argentina con Giuseppe Tornatore, Massimiliano Fuksas, Michele Placido e il presidente onorario Franco Nero.

Al Teatro Argentina la serata di chiusura dell’Italia Green Film Festival 2025: premiate le opere più incisive sul fronte ambientale e sociale, tra grandi nomi del cinema, moda etica e impegno civile. - A guidare la serata, le giornaliste Vittoriana Abate e Francesca Rasi, insieme al Direttore Artistico Pierre Marchionne, raffinato e risoluto nel ribadire l’identità profonda del Festival Applausi alla coscienza: l’Italia Green Film Festival smaschera il silenzio Al Teatro Argentina la serata

Torna il Mate Festival a Lungro! Dal 29 luglio al 1° agosto 2025 Musica, arte, incontri e sapori tra Arbëria e Sud America si fondono in un’esperienza culturale unica! Il Festival promuove il rito del mate, la bevanda diffusa principalmente in Argentina (ma Vai su Facebook

Musica, natura e alta cucina: il trentesimo No Borders Music Festival è un inno alla libertà - Ben Harper e Mika hanno inaugurato la 30esima edizione del festival con due concerti agli antipodi per stile ma uniti dallo stesso messaggio: la musica non ha confini. vanityfair.it scrive

A Valle dell’Angelo prende il via Tarantà, il festival della musica ... - A Valle dell’Angelo (Salerno), alle pendici del monte Cervati, prenderà il via oggi pomeriggio la seconda edizione di “Tarantà”, il festival della musica etnica italo- Scrive napoli.repubblica.it