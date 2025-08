Il fascino delle serie tv turche conquista il pomeriggio di Canale 5 Cosa ci riserva il palinsesto d’autunno

Negli ultimi anni le serie televisive turche hanno conquistato il pubblico internazionale, Italia compresa. A riprova di questo fatto ci sono i risultati ottenuti dal pomeriggio di Canale 5 che, in queste giornate estive, si è concentrato esclusivamente su questo tipo di programmazione. Un azzardo forse, che però ha premiato dal punto di vista degli ascolti. Tanto per intenderci, il dato di ascolto su Canale 5 il 30 giugno 2025 è stato di 1,6 milioni di spettatori, con uno share del 16.30%). Mica male per un pomeriggio di fine luglio. Anzi. Trame avvincenti, emozioni forti e personaggi intensi hanno reso questi prodotti un vero e proprio fenomeno televisivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il fascino delle serie tv turche conquista il pomeriggio di Canale 5. Cosa ci riserva il palinsesto d’autunno

