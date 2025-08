Il Dup approda in consiglio comunale | 42 gli obiettivi da raggiungere nel triennio dall' amministrazione

L’illustrazione del Dup, Documento unico di programmazione per il triennio 2026-2028, è stato al centro del Consiglio Comunale di giovedì, 31 luglio. Il Documento unico di programmazione è l’atto attraverso il quale l’ente fissa gli obiettivi strategici e gestionali del triennio, ridefinendo il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: triennio - consiglio - comunale - obiettivi

Alessio Zollo eletto nel Consiglio Generale di Confindustria per il triennio 2025-2027 - Tempo di lettura: < 1 minuto Si è tenuta nel corso del Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria del 21 Maggio scorso, l’elezione dei cinque rappresentanti G.

Alessio Zollo eletto nel Consiglio Generale di Confindustria per il triennio 2025-2027 - Si è tenuta nel corso del Consiglio centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria del 21 maggio scorso, l’elezione dei cinque rappresentanti che entreranno a far parte del Consiglio Generale di Confindustria per il mandato 2025-2027.

Rinnovato per il prossimo triennio il consiglio dell'Associazione nazionale donne elettrici - L’Associazione A.N.D.E., in campo da 79 anni in Italia, con l’intendimento di offrire uno spazio fisico ed ideale di formazione e partecipazione, rivendicando una convinta autonomia dai partiti è una realtà profondamente politica.

In Consiglio Comunale l’illustrazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026-2028; San Mauro, ok assestamento di Bilancio comunale, investimenti per 15milioni di euro nel prossimo triennio; Approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027.

Rimini, nuovo Dup: riqualificazione urbana, impianti sportivi e servizi educativi al centro - 2028, è stato al centro del Consiglio Comunale di ieri, giovedì 31 luglio. Riporta altarimini.it

Albenga, il consiglio comunale di Albenga approva l’assestamento di bilancio e il documento unico di programmazione - Nel corso dell’ultima seduta, il Consiglio Comunale di Albenga ha votato l’assestamento generale del bilancio di previsione e l’adeguamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativ ... Scrive msn.com