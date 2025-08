Il Museo e tesoro del Duomo si apre alle scuole: da settembre partiranno i servizi educativi della Fondazione Gaiani. "Un museo non può prescindere dalle attività didattiche proprio per la sua mission di divulgazione culturale e radicamento nel territorio – spiega la direttrice Rita Capurro – Per questo abbiamo attivato la collaborazione con due associazioni esperte in servizi educativi, GuidArte e Art-U, che offriranno laboratori per le scuole di ogni ordine e grado, relativi al museo e tesoro. In più sarà possibile prenotare visite guidate alla Torre longobarda e alla Chiesa di San Maurizio ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Duomo dei bambini. Visite guidate e laboratori. E una torre da scoprire