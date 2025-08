Il dramma di Benedetta Rossi | Operata alla tiroide per un brutto nodulo

Con un post a sorpresa, nel quale si è mostrata in ospedale con un vistoso cerotto alla gola, Benedetta Rossi ha svelato di essersi sottoposta a una delicata operazione per asportare un nodulo alla tiroide scoperto durante un controllo di routine. Tre anni dopo l'intervento alla schiena, che aveva tenuto con il fiato sospeso i suoi fan, la foodblogger di " Fatto in casa da Benedetta " vive un nuovo difficile momento legato alla sua salute. Il post dall'ospedale. Su Instagram Benedetta Rossi ha fatto sapere di essere già tornata a casa e di essersi sottoposta all' intervento una settimana fa. " Eccomi qui, un po’ acciaccata e con un bel cerotto sul collo, ma sto bene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

