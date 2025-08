Al direttore - Gentilissimo Cerasa, per capire in cosa consista la famosa doppia morale di cui è afflitta una certa sinistra basterebbe avventurarsi nella lettura di alcuni quotidiani in questi giorni. Così si scoprirebbe che se a essere interrogato per cinque ore filate in una caserma della Finanza dalla pubblica accusa e dagli investigatori è un sindaco di centrodestra il giorno dopo si legge che è stato “torchiato” e “chiamato a rispondere della sua condotta”, visto che agli “inquirenti” serviranno “ulteriori riscontri e indagini” per porre fine a quello che altrimenti diventerà un “calvario”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il doppiopesismo della Conte Manettari Associati sui politici indagati