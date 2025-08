Il dl Sport fa discutere il Quirinale ferma tutto | cosa succede

Il governo con un decreto ha deciso di modificare alcune norme presenti nel panorama sportivo. Ma il Quirinale non sembra essere molto convinto Non possiamo parlare di un braccio di ferro fra Quirinale e maggioranza sul dl Sport, ma di certo qualche piccola tensione su questa norma è stata registrata. Il Colle, come evidenziato da La VeritĂ , ha bloccato l’avanzamento della norma in Parlamento perchĂ© non convinto pienamente di una cosa. Il tutto è nato da una sorta di protesta da parte della FederTennis sulle Finali ATP in programma a Torino. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

