Il diplomatico i narcos e ' Berlusconi' come parola d' ordine Così la droga arriva a Roma dall' estero

Per ottenere il lasciapassare bastava una parola: “Berlusconi”. Un cognome conosciuto in ogni angolo del mondo, diventato parola d’ordine per superare i controlli. Tra gli ultimi a utilizzarla sono stati i narcotrafficanti legati a Fabrizio Capogna, detto ‘Squalo’ o ‘Sindaco’, ora considerato un. 🔗 Leggi su Romatoday.it