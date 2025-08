Il ’diploma’ delle nuove merlettaie | Così teniamo in vita la tradizione

Un ’diploma’ per oltre 60 partecipanti ai quattro livelli del corso "Impara l’arte col punto Tavarnelle". Le aspiranti ricamatrici hanno frequentato un percorso formativo, articolato su vari livelli, principiante, intermedio e esperte, in base alle conoscenze e al grado di preparazione delle partecipanti. Al termine dell’esperienza, che si è svolta nella ex biblioteca comunale, l’amministrazione ha organizzato una cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione che è tenuta nella pineta di Barberino. Hanno preso parte le allieve, provenienti da più parti del territorio toscano, in primis il Chianti ma anche Firenze e i comuni limitrofi, da Impruneta a Poggibonsi, da San Casciano a Castelfiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

