Nel quadro della valutazione degli effetti commerciali delle tariffe daziarie americane, un dato da non sottovalutare è rappresentato dagli impatti sul dollaro statunitense delle politiche commerciali. L’accordo commerciale di Washington con l’ Unione Europea, la Corea del Sud e il Giappone ha ridato vigore al biglietto verde, che solo rispetto all’euro è passata da un cambio di 1,18 a 1,14, guadagnando quasi il 3,5% in una settimana dopo mesi di sostanziale declino che avevano portato al peggior semestre dell’indice della divisa statunitense. Questo pone importanti discussioni in essere sul futuro economico della superpotenza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il dilemma del dollaro nell’era dei dazi