Il difensore sciocca l’Inter vuole andare via | pronti 35 milioni dalla Premier

Yann Bisseck sembrerebbe aver fatto all’ambiente nerazzurro una richiesta chiara: vuole lasciare l’ Inter. Secondo quanto emerge, il difensore tedesco ha espresso la volontĂ di valutare una nuova esperienza, spinto anche dall’interesse concreto del Crystal Palace, che ha presentato un’offerta vicina ai 30 milioni di euro. Il club londinese ha messo sul tavolo una cifra importante, che garantirebbe all’ Inter una plusvalenza immediata, considerando che il difensore era arrivato per circa 7 milioni. Tuttavia, la societĂ non intende svendere e valuta Bisseck attorno ai 40 milioni. La richiesta del giocatore cambia però gli equilibri: se prima la posizione dell’ Inter era di apertura solo in caso di maxi offerta, ora la pressione aumenta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: difensore - inter - vuole - milioni

Palacios Inter, nuova avventura per il difensore argentino? Due club hanno chiesto informazioni - di Redazione Palacios Inter, nuova avventura per il difensore argentino? Due club hanno chiesto informazioni per il classe 2003, attualmente in prestito al Monza.

Solet Inter, il difensore dell’Udinese resta tra i preferiti per il mercato estivo! Ecco gli altri nomi sulla lista - di Redazione Solet Inter, il difensore dell’Udinese resta tra i preferiti per il mercato estivo! Ecco gli altri nomi sulla lista del club nerazzurro.

Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per il difensore! In cima alla lista due nomi dalla Serie A - di Redazione Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per il difensore! In cima alla lista due nomi dalla Serie A per le prossime sessioni di mercato.

#Bisseck ha detto sì al Crystal Palace, il club di Premier League ha offerto al difensore tedesco un contratto di quattro anni a 5 milioni di euro a stagione: l'Inter ha rifiutato la prima offerta da 32 milioni di euro, la richiesta è di 40 milioni Repubblica Vai su X

? Yann Bisseck è il tipico "difensore da Premier League". L'interesse del Crystal Palace per il difensore dell'Inter è davvero concreto, per cui non è da escludere che si arrivi ai 40 milioni richiesti dai nerazzurri. - Sky Sport Vai su Facebook

Inter-Leoni, accordo vicino: offerta da 35 milioni pronta; La Juve lo pagò 75 milioni, ora lo vuole l'Inter: Marotta pensa a De Ligt; Inter su Leoni: pronti 30 milioni per battere la concorrenza del Milan.

Leoni vuole l’Inter! No del Parma a 35 milioni offerti dalla Premier League: c’è una promessa fatta da Chivu al difensore! - No del Parma a 35 milioni offerti dalla Premier League: c’è una promessa fatta da Chivu al difensore! Scrive informazione.it

Inter, vuole solo i nerazzurri: rifiutata la Premier League - Il giocatore ha rifiutato la Premier League: vuole solo l’Inter. Secondo spaziointer.it