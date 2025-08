Il Ct Firenze regala sorrisi Under 14 ragazze vincenti

Circolo Tennis Firenze 1898 in evidenza con tante squadre ad alti livelli e in particolare risalto il settore femminile giovanile. Le squadre Under 14 e Under 16 femminile hanno raggiunto la fase della macro area, riuscendo a superare la fase regionale. Le ragazze dell’Under 14 hanno vinto il titolo di campionesse della Toscana e ora affronteranno la macro area per poi, eventualmente, andare alle finali nazionali. A settembre la fase decisiva con le giovani promesse biancorosse che giocheranno con l’obiettivo di far diventare realtà il sogno scudetto. Under 14 femminile Ct Firenze 1° squadra classifica in Toscana, le giocatrici: Eleonora Mauro, Francesca Berretti, Melissa Novac, capitano Gaddo Guidotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Ct Firenze regala sorrisi. Under 14, ragazze vincenti

