Il coro parrocchiale si esibisce davanti al Papa | grande emozione anche per due brindisini

Tanto impegno e tante prove, in questi lunghi e torridi giorni di luglio, per il coro parrocchiale “In Cordis Jubilo” di Guagnano (Lecce), il quale si è intensamente preparato per partecipare a un evento davvero straordinario: il Giubileo dei Giovani 2025, che si terrà a Roma il 2 e 3 agosto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it