il contratto di vasseur alla ferrari ha un valore limitato dipende dai risultati telegraph

"Il nuovo contratto di Frédéric Vasseur alla Ferrari non dovrebbe sorprendere", scrive il Telegraph. "Dopotutto, è stato lui a convincere Lewis Hamilton a lasciare la Mercedes dopo un decennio". Un affarone, finora. Ma l'analisi del giornale inglese va oltre le apparenze. Il titolo è chiaro: quel contratto "non vale la carta su cui è scritto". Il Telegraph scrive che il team principal "è riuscito a mitigare alcune delle tendenze del team verso il disordine, il caos e il loro approccio da grande casinò alle corse automobilistiche, anche se non è ancora riuscito a trasformare il cattivo in buono".

