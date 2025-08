Il Consorzio Vino Chianti per tre settimane in Cina | l’Academy 2025 in quattro tappe

Firenze, 1 agosto 2025 - Tre settimane in Cina per raccontare l’anima del Chianti docg e intrecciarla con le cucine e le culture locali. È questo lo spirito della Chianti Academy 2025, il format di formazione firmato Consorzio Vino Chianti che, dal 22 agosto al 20 settembre, toccherà quattro città chiave del mercato cinese: Guangzhou (22-23 agosto), Shanghai (29-30 agosto), Chengdu (5-6 settembre) e Pechino (12-13 settembre). “Il mercato cinese rappresenta per noi una sfida e una grande opportunità – dice Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti –. Con la Chianti Academy vogliamo fare un passo in più rispetto alla semplice promozione: formiamo figure che possano diventare ambasciatori del nostro vino e raccontare la Toscana in modo autentico”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Consorzio Vino Chianti per tre settimane in Cina: l’Academy 2025 in quattro tappe

In questa notizia si parla di: chianti - consorzio - vino - settimane

Il Consorzio Vino Chianti a Vinexpo Asia 2025 - Firenze, 21 maggio 2025 - Il Consorzio Vino Chianti torna protagonista sulla scena internazionale e sceglie Vinexpo Asia 2025 per rafforzare la presenza del Chianti docg nei mercati del Sud-Est asiatico.

Il Consorzio Vino Chianti in Asia: seconda tappa del tour tra Thailandia e Vietnam - Firenze, 10 giugno 2025 - Il Chianti Asian Tour 2025  continua il suo percorso nel Sud-est asiatico.

Consorzio Vino Chianti sui dazi Usa: "Bene la trattativa da parte dell’Ue" - "Davanti alla possibilità di dazi fino al 30% sui prodotti agroalimentari italiani, incluso il vino, serve una reazione concreta e orientata al futuro.

Il Consorzio Vino Chianti per tre settimane in Cina: l’Academy 2025 in quattro tappe; Uno Stuzzivino con vista. Sul Chianti Classico. | Wine News; Cesare Cecchi confermato alla presidenza del Consorzio Vino Toscana.

Il Consorzio Vino Chianti per tre settimane in Cina: l’Academy 2025 in quattro tappe - Dal 22 agosto al 13 settembre il viaggio tra Guangzhou, Shanghai, Pechino e Chengdu per formare e aggiornare professionisti e comunicatori del vino. Scrive zeroventiquattro.it

Il Consorzio Vino Chianti per tre settimane in Cina: l’Academy 2025 in 4 tappe - Tre settimane in Cina per raccontare l’anima del Chianti docg e intrecciarla con le cucine e le culture locali. Segnala ilcittadinoonline.it