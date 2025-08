Il consiglio comunale di Bibbiena si lava le mani su Gaza | una pace inoffensiva che tradisce la dignità istituzionale

Arezzo, 1 agosto 2025 – La maggioranza svuota la mozione della Lista di ComunitĂ . Silvia Rossi: "Gaza è un genocidio, non un generico conflitto. Questa non è neutralitĂ , è codardia politica e demagogia sociale." «Il Consiglio Comunale di Bibbiena ha deliberatamente rinunciato a dare sostanza al proprio "sostegno alla pace". Ieri sera, la mozione presentata dalla Lista di ComunitĂ per un impegno concreto a favore della cessazione del fuoco a Gaza e del riconoscimento simbolico dello Stato di Palestina è stata votata dalla sola maggioranza, ma in una versione completamente svuotata di ogni significato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Il consiglio comunale di Bibbiena si lava le mani su Gaza: una pace "inoffensiva" che tradisce la dignitĂ istituzionale»

